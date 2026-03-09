Foc la o gospodărie din Șurdești. Mai multe anexe au fost distruse

Un incendiu puternic a izbucnit, în cursul după-amiezii de luni, la o gospodărie din Șurdești, pompierii intervenind pentru stingerea flăcărilor cu trei autospeciale cu apă și spumă.

La fața locului au acționat echipaje ale Detașamentului de Pompieri Baia Mare. În urma incendiului au fost afectate trei anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 160 de metri pătrați, precum și acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de circa 120 de metri pătrați. De asemenea, două porcine aflate într-una dintre anexe au murit.

Echipajul de prim ajutor prezent la intervenție a evaluat trei persoane aflate la locul incendiului. Inițial, una dintre acestea prezenta arsuri minore la nivelul membrelor superioare, însă ulterior toate persoanele evaluate medical au refuzat transportul la spital.