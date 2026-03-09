În Vișeu de Sus, proiectul de mobilitate urbană va fi încheiat în acest an

Lucrările din cadrul proiectului „Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului” au depășit pragul de 50% realizare, anunță Primăria Vișeu de Sus. De asemenea, intervențiile de reabilitare și consolidare a drumului Valea Râului vor fi reluate în cel mai scurt timp, de îndată ce condițiile meteo vor permite acest lucru.

Autoritățile mai spun că acest important proiect de infrastructură va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Beneficiile lui vor fi majore pentru oraș. „Ne dorim o zonă modernă, sigură și atractivă, care să pună în valoare potențialul turistic extraordinar al Văii Râului și al Poienii Novăț”, au mai completat cei din primărie.

Proiectul este finanțat prin ADR Nord-Vest cu sprijinul Regio Nord-Vest. Valoarea totală a investiției este de 69.239.563 lei (inclusiv TVA), din care finanțare din FEDR 55.695.728 lei, contribuție națională nerambursabilă 8.518.170 lei, cofinanțare eligibilă Vișeu de Sus 1.310.487 lei, respectiv valoare neeligibilă 3.715.176 lei.