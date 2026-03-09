Incendiu de vegetație pe Vârful Iricău din Baia Mare

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în municipiul Baia Mare, în zona Vârfului Iricău.

Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ două hectare, într-o zonă cu teren accidentat și acces dificil, ceea ce îngreunează intervenția echipajelor.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă, un autocamion cu rezervă de apă, un microbuz pentru transportul personalului, precum și un vehicul de teren adaptat zonelor greu accesibile.

La intervenție participă și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

Peste 40 de pompieri din cadrul Detașamentului Baia Mare acționează pentru limitarea propagării focului și lichidarea incendiului.