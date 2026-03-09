Începe curățenia de primăvară în Baia Mare. Trebuie eliberate parcările

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 9 – 15 martie 2026, operatorul de salubritate DRUSAL CITY SA va desfășura lucrări de igienizare a străzilor și cartierelor.

Acestea vor fi realizate după următorul program:

– luni, 9 martie 2026, de la ora 8.30, Cartier Bogdan Vodă 1 (zona cuprinsă între bd. Traian, bd. Republicii, străzile Gării, Bucovinei);

– marți, 10 martie 2026, de la ora 8.30, Cartier Bogdan Vodă 2 (zona cuprinsă între bd. Republicii, străzile Gării, Bucovinei, C. Brâncoveanu);

– miercuri, 11 martie 2026, de la ora 8.30, Cartier Săsar 2 (zona cuprinsă între străzile I. Maniu, I.L. Caragiale, V. Babeș, bd. Independenței, zona de case – străzile Soarelui și Fructelor);

– joi, 12 martie 2026, de la ora 8.30, Cartier Săsar 1 (zona cuprinsă între străzile I.L. Caragiale, V. Babeș, bd. Independenței, zona de case – străzile Ciocârliei, Trandafirilor, T. Vuia, Gr. Ureche, Nucului);

– vineri, 13 martie 2026, de la ora 8.30, Cartier Dragoș Vodă (zona cuprinsă între bd. Decebal, mal Săsar, Pirită, bd. Regele Mihai I – zona MOL);

– sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 7.00, străzile Școlii și Hortensiei;

– duminică, 15 martie 2026, de la ora 7.00, străzile Progresului și Culturii.

Eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor, începând cu ora 16.00, conform indicaților oferite de Poliția Locală Baia Mare.