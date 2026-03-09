La Caspev, tradiții și povești de odinioară, redescoperite de elevii băimăreni

La Centrul Caspev, din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, a avut loc o emoționantă activitate intergenerațională alături de elevii clasei a VI-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, coordonați de diriginta Claudia Petrescu.

Timp de câteva ore, senioarele băimărene le-au împărtășit copiilor povești și lecții despre cultivarea pământului, confecționarea hainelor și pregătirea bucatelor tradiționale, prezentându-le obiecte de altădată precum covata, fusul sau războiul de țesut. Întâlnirea s-a încheiat într-o notă dulce, cu pregătirea și degustarea unor gogoși tradiționale, realizate împreună, într-o atmosferă caldă și plină de bucurie.