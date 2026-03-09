Manifestarea științifică și expozițională „MaraMedica” revine cu a XXI-a ediție

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Maramureș în parteneriat cu Colegiul Medicilor Maramureș anunță organizarea, în perioada 12 – 14 martie, a celei de-a XXI-a ediții a manifestării științifice și expoziționale MaraMedica.

În acest an, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare se alătură în calitate de partener al evenimentului, consolidând astfel caracterul profesional și aplicat al manifestării. Manifestarea va avea loc la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare și va reuni specialiști, companii și furnizori de soluții inovatoare din domeniul sănătății. La Salonul expozițional MaraMedica 2026 sunt invitați să se înscrie producători și distribuitori de echipamente și medicamente, aparatură și instrumentar medical, importatori de consumabile, furnizori de servicii specializate, antreprenori, precum și dezvoltatori de tehnologii emergente din domeniul medical. Informații suplimentare și despre înscriere pot fi obținute la: CCI Maramureș – Direcția Servicii și Evenimente, E-mail: expo@ccimm.ro, Telefon: 0733 674 898.

Componenta științifică a MaraMedica se va desfășura în paralel cu expoziția și este organizată de Colegiul Medicilor Maramureș, în sălile de conferință ale bibliotecii. Ea va include sesiuni de medicină de familie, etică și integritate medicală, oncologie, pediatrie, pneumologie, cardiologie, gastroenterologie, chirurgie, A.T.I., hematologie, imagistică medicală.