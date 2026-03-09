Start la lucrările de apă-canal din Satulung

Primăria Satulung a predat amplasamentul pentru lucrările de apă și canalizare în vederea începerii lucrărilor de realizare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată în localitățile comunei. Investiția face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”.

Localitățile în care se vor executa lucrările sunt: Satulung, Finteușu Mic, Fersig. Acestea prevăd: extindere rețea distribuție și transport apă pe o lungime de 10.828 m; stație de pompare apă potabilă; rezervor de apă – 150 mc capacitate, amplasat în Fersig. „Acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru creșterea calității vieții în comunitățile noastre. Știu că astfel de lucrări pot crea disconfort temporar, însă beneficiile pe termen lung sunt esențiale pentru confortul și sănătatea noastră”, a declarat primarul Bujorel Vasile Mureșan.