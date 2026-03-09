Un centru de îngrijiri paliative va fi construit în Groși

Un centru de îngrijiri paliative va fi construit în localitatea Groși, proiectul urmând să fie lansat oficial în 12 martie, de la ora 12.00, în cadrul unei conferințe organizate la amplasamentul investiției de pe strada Dumbravei.

Proiectul, intitulat „Armonie și dignitate – Centru de îngrijiri paliative Groși”, este implementat de Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare și este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Investiția are ca obiectiv construirea și dotarea unui centru modern destinat pacienților cu afecțiuni cronice și terminale, pentru a asigura servicii de îngrijire paliativă adaptate nevoilor actuale ale comunității. Evenimentul va marca, totodată, și demararea lucrărilor de execuție ale proiectului.