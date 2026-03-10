Cât au scăzut facturile la utilități după reabilitarea liceului Anghel Saligny?

Anul trecut, liceul Anghel Saligny din Baia Mare a trecut printr-un proces amplu de anvelopare și reabilitare, iar rezultatele sunt impresionante. A demonstrat-o un consilier local băimărean.
”Am fost curios să verific cifrele, iar diferența este semnificativă: factura la încălzire (luna de vârf), înainte de reabilitare – 89.000 de lei, după finalizarea lucrărilor de modernizare – 18.000 lei. La energia electrică, în zilele însorite, costurile sunt 0 lei, datorită panourilor fotovoltaice instalate”, a explicat Robert Cotos, ales local municipal. Modernizarea continuă, prin fonduri europene, naționale și locale la liceele Racoviță și Barițiu, precum și la școlile Iorga, Stănescu și Cuza.
