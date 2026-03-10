Dezbatere publică pe tema interzicerii păcănelelor în Baia Mare

Primăria Baia Mare va organiza sâmbătă, 14 martie, de la ora 12:00, la Centrul de Afaceri Millennium, o dezbatere publică pe tema jocurilor de noroc. Mai precis, se va discuta dacă locurile în care se practică oficial acestea vor fi interzise sau reglementate mai bine. În urma concluziilor dezbaterii, se va concepe și un proiect de hotărâre care va fi supus votului în Consiliul Local.

„Primul pas pe care vrem să-l facem este această dezbatere publică pe care am convocat-o sâmbătă, la ora 12:00. Am lansat această dezbatere împreună cu domnul senator Cristian Niculescu Țâgârlaș. Îi invităm pe toți: domnul Brian, persoane responsabile de la ONJN, cei din industrie și inclusiv persoanele vulnerabile. Vom transmite invitația către toate entitățile implicate, inclusiv la protecția consumatorului. Poziția mea este una de a reglementa această activitate cu niște măsuri care să ducă la un impact cât mai scăzut către persoanele vulnerabile. Interzicerea totală, eu zic că ar crea un impact economic negativ pentru noi și nu cred că ar rezolva problema pentru că ar crește piața ilegală. Jucătorii ar migra către platformele online unde nu mai are nimeni controlul. Din punctul meu de vedere, nu sunt pentru excluderea totală, sunt pentru o reglementare foarte strictă din care să câștige toată lumea, inclusiv noi la bugetul de stat”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului. La nivel de Baia Mare, există în momentul de față 73 de puncte de lucru în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, cu un total de 521 de aparate „slot machine”. De asemenea, funcționează 17 săli de jocuri dedicate, cu 315 aparate. Avem și 42 agenții de pariuri în care funcționează alte 158 de aparate „slot machine”.

Decizia finală privind toate aceste jocuri de noroc stă în mâinile consilierilor locali. Ei sunt cei care vor decide soarta acestor „hobby-uri” pe raza orașului.

„Consiliul Local este cel care va hotărî în ce manieră vom putea să gestionăm această situație. Controlul strict este clar ca și primă măsură. În opinia mea, ar fi eliminarea acelor 170 de slot mașini din baruri. Activitatea în baruri, îmbinată cu consumul de alcool, te face să te manifești agresiv. Ar fi o primă propunere: în baruri să nu mai existe aparate de jocuri de noroc și nici pariuri sportive”, a completat Dăncuș.

În Baia Mare avem 14 agenții ale companiei Naționale Loteria Română, în care func­ționează 48 de aparate „slot machine”. Toate sălile de joc existente sunt însă amplasate la o distanță pietonală mai mare de 150 m de unitățile de învățământ. La nivelul municipiului Baia Mare avem și 350 de persoane angajate direct în acest domeniu și mai avem încă circa 150 de persoane care desfășoară activități conexe (pază, curățenie, furnizori). „Eu ca autoritate trebuie să iau în discuție toate aceste elemente atunci când ne propunem să reglementăm să luăm o decizie”, a conchis primarul.

Totodată, circa 8 milioane de lei sunt plătiți anual sub formă de chirii pentru spațiile în care funcționează aceste activități, sume care contribuie indirect la economia locală. De partea cealaltă, există diverse statistici care vorbesc despre persoanele vulnerabile: undeva la 1-2% sunt cei autoexcluși și o persoană dependentă oarecum creează probleme unui număr de cinci-șase persoane din cadrul familiei. Întrebat dacă joacă la „păcănele” primarul a spus: „Nu joc. V-aș fi cerut și o Biblie să jur că n-am jucat și n-am fost într-un cazino niciodată. Îmi folosesc inteligența pe partea de fotbal, sunt microbist de mic”.