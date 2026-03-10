În Baia Mare apar parcările cu regim special de taxare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu data de 16 martie 2026, se instituie proiectul pilot de parcări cu regim special de taxare în 5 locații din oraș.

Astfel, au fost avizate următoarele zone: parcarea din zona str. Gheorghe Șincai nr. 37 (Primăria Municipiului Baia Mare) – 21 de locuri; parcarea Magazinului Universal Maramureșul – 29 de locuri; str. Școlii, de la intersecția cu str. Progresului, pe ambele părți, până la trecerea de pietoni din zona intrării auto în curtea Colegiului Național „Anghel Saligny” – 56 de locuri; parcarea din Piața Libertății, în fața fostului Hotel Minerul (toată); bd. Republicii, în fața Palatului de Justiție (Judecătoria Baia Mare) – 5 locuri. Pentru a parca în aceste zone, cetățenii, indiferent dacă dețin sau nu un abonament de parcare emis de Municipiul Baia Mare, trebuie să achiziționeze un tichet de parcare temporar, respectiv fizic de la parcometru, prin SMS sau prin aplicația T-Park, pentru perioada în care staționează în aceste locații, în intervalul orar 08:00–16:30, de luni până vineri. În afara intervalului orar 8:00–16:30, parcările cu regim special pot fi utilizate și pe baza abonamentului pentru parcări publice cu plată.