Începe cel mai mare proiect din istoria comunei Bocicoiu Mare

În cursul lunii martie, în funcție de condițiile meteorologice, vor începe lucrările la proiectul ”Înființare rețele apă și apă uzată în Comuna Bocicoiu Mare”. Investiția este, în cea mai mare parte, cu finanțare din fonduri europene, anunță primăria.

Proiectul este în valoare totală de 129.700.581 lei inclusiv TVA, cofinanțarea de la bugetul local al comunei fiind de 2.438.371,43 lei inclusiv TVA. În cazul în care cetățenii au depozitate pe domeniul public materiale de construcții, lemne de foc, autoturisme abandonate etc, având în vedere complexitatea lucrărilor care urmează a fi executate, aceștia trebuie să elibereze domeniul public din fața proprietăților pentru a facilita accesul utilajelor și camioanelor în vederea executării lucrărilor.

”Vom anunța din timp graficul lucrărilor și străzile unde se va interveni pentru a crea un disconfort minim. Proiectul reprezintă cea mai mare investiție realizată vreodată în comuna Bocicoiu Mare, atât ca valoare, respectiv 25.940.116 euro fonduri europene nerambursabile, cât și ca anvergură! Ne străduim să atragem cât mai multe fonduri europene nerambursabile și să creăm condiții decente de trai pentru locuitorii comunei noastre”, a explicat Mihai Flaviu Boldan, primarul comunei.