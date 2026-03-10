Mama proștilor, mai întotdeauna gravidă

Oricum am început să nu ne mai mirăm. Că se trezesc vorbind/scriind oameni foarte simpli și cer „turul doi anapoi” sau să avem și noi ayatolah, e de înțeles cumva, atât se poate. Că se trezesc vorbind oficiali de toate felurile, de pe toate continentele, prostii monumentale, nu e ok, doar țin în mâini destinele noastre.

Victor Ponta, jignit că fiica sa a fost discriminată, susținut masiv și grețos de vreo 3 televiziuni. Când colo, fiica nu apare în e-Consulat, nu a cerut asistență, doar a sunat tati s-o bage în față. Vă mirați? Nu, ne miră însă tupeul dublat de jignire. Și da, suntem părinți, înțelegem grija. Și da, în paranteză, conflictul era previzibil deja de o lună, plutea în aer. Și da, am citit printre rânduri, din suma profesorilor și elevilor plecați în „vacanța de schi” în Dubai, cum se face. O spune clar situația grupurilor de profesori și elevi… exemplu Bacău, cu 28 de profi și 9 elevi. Sibiu cu 9 profi și 10 elevi. Ilie Bolojan, prim-ministrul masochist ce scoate cu mâna din foc castanele altora, zice că primăriile care au graniță cu reședința de județ să devină primării de sector. Adică Sectorul Tăuții Măghe­răuș, sectorul Baia Sprie? Te auzi? Fost ministru al Agriculturii vremelnic, acum director AFIR, condamnat la 4 ani de închisoare. Cu sau fără legătură… dar are, ministrul actual al Fondurilor Europene e deja chemat de Parlament să-l suspende, a avut tupeul nu numai să aducă bani mulți, dar a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European, DNA și departamentul de luptă Antifraudă. Cum își permite, ce, sunt banii lui? Nu uităm din listă pe patriarhul Daniel care din senin, văzând prin ce trece țara, cere sprijin financiar pentru finalizarea picturii Catedralei Neamului. Încă una bună de tot, dar de la USR. Au vrut să arate cât de moderni, europeni și democrați sunt ei, lansând în partid propunerea de a se limita numărul de mandate de primar sau parlamentar. Da, a fost respins cu o majoritate covârșitoare!!! Frate, frate, da….

Trump întrebat de un jurnalist de marcă de știe că Rusia dă informații Iranului unde să-i bombardeze. „Ce întrebare stupidă… altă întrebare”… Apropo de coordonarea AI a războiului din Iran: Anthropic și Palantir au făcut strategia, ca în Venezuela. Aici însă, au bombardat o școală de fete. Iar Israelul, tot cu AI, a bombardat aiurea un parc, pentru că se numea Police Park, spun analiștii. AI știe tot, rezolvă tot, nu? Chiar așa, știți care a fost miza scandalului și conflictului între Anthropic, cei cu cea mai bună sculă AI-Claude și Pentagon? Primii au cerut oficial ca acea sculă-Claude să NU fie folosită pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani. Și să NU fie folosită în arme letale fără intervenție umană! De aici scandalul, ajuns până la Trump, cum își permit să pună condiții?!? Iar ca rezultat direct al modului de abordare guvernamental american, sunt între 4-9 milioane de americani din SUA ce trăiesc deja în străinătate, din care 1,6 milioane în Mexic, 1,5 milioane în Europa. Rusia a reclamat la ONU atacul asupra școlii iraniene, omițând să scrie în plângere de cele 1400 de școli bombardate de ei în Ucraina. Dar îl știți pe Kash Patel, șeful FBI? A demis întreaga echipă de experți în Iran cu câteva zile înainte de începerea războiului… Oare cu cine ține? Ministerul de Externe ucrainean, căruia i s-a cerut un mesaj de susținere pentru poporul iranian, a răspuns că se scuză, nu poate fi solidar, în Ucraina au căzut 57.000 de drone Shahed dăruite de Iran Rusiei… Absolut irepetabilul Robert Kennedy Jr, ministru al Sănătății, a găsit soluția ca americanii să facă față prețurilor galopante: să nu mănânce doar grătare, ci și ficat, organe sau alte cele. Iar Kim Jong Un și-a numit fiica de 13 ani director general al armelor nucleare.

Și să încheiem cu crema. De la probabil cea mai mare dezamăgire a noastră. Crin Antonescu: „Bolojan este în siajul grupărilor soroșiste. Pentru a scăpa de el, trebuie proteste în stradă!” Călin Georgescu, la periodica declarație marcantă de după audieri: „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic”. Hai, că cel puțin asta nu e din desene animate…