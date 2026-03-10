Numeroase petiţii pe probleme de fond funciar la Prefectura Maramureş

Problemele de fond funciar par să fie fără sfârşit. Numai anul trecut, din totalul petiţiilor înregistrate la Prefectura Maramureş, jumătate au vizat probleme de acest gen. În 2025 au fost primite spre soluţionare 261 de petiţii din care 50 petiţii au fost redirecţionate către Prefectura Maramureş de către alte instituţii centrale, iar 211 de petiţii au fost adresate direct instituţiei judeţene. Din totalul acestora, 100 de petiții au vizat probleme de fond funciar, 45 interesul comunităților locale, 71 de petiții au vizat probleme sociale, 45 au semnalat probleme diverse: încheierea de contracte pentru pășunat, probleme cu drumurile de acces sau cu podurile și podețele, asfaltări de porțiunii de drum, posibil calcul eronat al pensiei, nemulțumiri referitoare la modul de organizare a concursurilor în vederea angajării, nemulţumiri cu privire la construcţii efectuate de vecini, probleme privind urmări ale inundaţiilor etc.