Primarul din Târgu Lăpuș a sesizat poliția pentru identificarea unor cetățeni cu comportament necivilizat

Mai mulți cetățeni, cu spiritul civic absent, au avut un comportament nu tocmai civilizat într-un loc de joacă de pe raza orașului Târgu Lăpuș. Indivizii, atât majori, cât și minori, au fost surprinși de camerele de supraveghere amplasate acolo.

În aceste condiții, edilul orașului a făcut o plângere la poliția orașului pentru identificarea și sacționarea celor în cauză: ”Asemenea comportamente nu mai sunt acceptate în orașul nostru! Am depus sesizare la Poliție pentru încălcarea Legii nr. 61/1991 privind consumul de băuturi alcoolice în spații publice, violențe împotriva unui minor, exploatarea necorespunzătoare a echipamentelor de joacă și perturbarea liniștii publice. Dacă observați astfel de abateri, raportați-le autorităților competente. Respectați spațiile comune! Un oraș curat și sigur depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a spus Vlad Herman, primar în Târgu Lăpuș. Faptele surprinse pe camere s-au petrecut în zilele de 7 și 8 martie 2026.