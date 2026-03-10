UAT-ul Giulești își construiește centrală fotovoltaică

Administrația locală Giulești a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Construire Centrală Fotovoltaică în Comuna Giulești”. Aceasta va fi dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice.

Investiția este finanțată prin Ministerul Energiei, fiind în valoare de peste 2,1 milioane de lei. ”Vom produce energie electrică din surse regenerabile pentru iluminatul public. Apoi vom reduce cheltuielile cu energie ale instituțiilor publice. Nu în ultimul rând, facem un pas real spre independență energetică și modernizare. Nu este doar un proiect tehnic, ci este și o investiție strategică, pe termen lung, care aduce stabilitate financiară și responsabilitate față de generațiile care vin”, spun reprezentanții primăriei. Investițiile în acest domeniu nu se opresc însă aici, mai spun autoritățile publice.