Un pod de cultură peste Marea Neagră între România și Georgia la Festivalul Internațional Premiile Iveria, Tbilisi

Am avut marea onoare de a fi invitată să particip la Festivalul Internațional Premiile Iveria din Tbilisi, Georgia, în perioada 28.02-6.03.2026 – o experiență culturală profundă, plină de sens și de conexiuni umane autentice.

Invitația mi-a fost adresată de principalul organizator, neobositul Nugzar‑Petre Chiaberashvili, jurnalist și președinte al ASRA, o recunoscută asociație georgiană dedicată culturii, artei și cauzelor sociale, inclusiv sprijinirii persoanelor cu dizabilități și a comunităților de emigranți.

Festivalul este susținut oficial de Patriarhul Bisericii Georgiene, constituind o manifestare deosebită în peisajul internațional al artei și incluziunii. Specificul acestui festival constă în faptul că reunește anual artiști, creatori și interpreți din numeroase țări, oferind nu doar un spațiu de competiție, ci și de dialog intercultural și schimb de idei creative.

Evenimentul Iveria – Diamond (ca parte a ceea ce se numește Premiile Iveria) a fost inițiat în 2018, când prima ediție internațională de dans, cântec și artă pentru persoane cu dizabilități a avut loc în Tbilisi, sub îndrumarea și cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Georgiei, Ilia II și cu sprijinul comunităților artistice din mai multe țări. Festivalul promovează în mod constant incluziunea și implicarea persoanelor cu dizabilități în artele spectacolului și ale creației, fiind un proiect care continuă să crească în amploare și impact anual.

Am fost invitată să particip la Premiile Iveria, atât în calitate de scriitor, cât și ca inițiator și organizator al Festivalului Internațional Zilele Iei – Zilele Poeziei de la Tg. Lăpuș. Festivalul reunește anual artiști din diverse țări de pe două continente, iar ediția la care am participat a inclus reprezentanți din: Italia, România, Ungaria, Armenia, Israel, Ucraina, Turcia, Polonia și India – toate contribuind cu lucrări literare și artistice remarcabile.

Mi s-a permis să formez o echipă, astfel că am avut mândria de a reprezenta România alături de un grup valoros de scriitori și artiști: Ion Cristofor (Cluj), Alexandru Buican (Baia Mare, dar trăitor în SUA participare indirectă), George Vigdorovits și Enikö Ger ( clujeni transmutați la Budapesta). De asemenea, au fost nominalizați și premiați artiștii plastici Mircea Nechita și Teodora Nechita (tată și fiică, din București, dar cu rădăcini în Țara Lăpușului) participanți indirect la această experiență culturală globală.

În cadrul Festivalului Internațional de Carte, găzduit de Facultatea de Jurnalism Grigol Robakidze din Tbilisi, am primit Premiul The Best Author pentru volumul meu de poezie „De la Florii la Rusalii-periplu liric prin spiritul creștin”. În plus, pentru poeziile trimise în concurs la Festivalul Internațional Premiile Iveria, a cărui Gală de Premiere a avut loc în sala de spectacole a Universității de Stat din Tbilisi ( fondată în 1918) am fost onorată cu Diploma de Excelență și titlul The Best Poetry of the Year, însoțită de Medalia Festivalului! În același context, am prezentat alte două cărți-album, bilingve (româno-englez) despre Maramureș și Ghidul Turistic și istoric al Țării Lăpușului, precum și cărțile magnifice ale lui Alexandru Buican, „The Impaler” (Vlad Țepeș) și „Brâncuși – a legendary life”, ambele scrise în limba engleză, pentru care autorul a primit premiul „Brilliant descovery of the year”.

A fost o recunoaștere emoționantă și profundă pentru mine, dar și pentru întreaga echipă românească, care a fost nominalizată și câștigătoare a mai multor distincții în cadrul Festivalului.

Juriul internațional, prezidat de scriitoarea Manana Dumbadze, membră a Uniunii Scriitorilor Georgieni și președinta Asociației Traducătorilor și Interpreților din Georgia, recunoscută pentru exigența și rigoarea evaluărilor sale, a acordat distincții care au celebrat originalitatea, profunzimea și valoarea artistică a creației literare prezentate.

Participarea la Premiile Iveria din Tbilisi a fost o experiență unică, un dialog artistic și spiritual, o celebrare a diversității, a creativității și a legăturilor care se nasc din respectul reciproc între culturi.

VALERIA BILȚ