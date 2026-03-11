CAS Maramureș face verificări privind programul medical

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș urmărește în mod constant ca serviciile medicale să fie oferite la timp și în condițiile asumate prin contract, în toate unitățile sanitare și cabinetele aflate în relație cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

„În ultimele săptămâni, am primit semnale și sesizări privind situații în care programul medical nu a fost respectat. Pentru a avea o imagine corectă și pentru a preveni blocaje în accesul la consultații, echipele de control ale CAS Maramureș au efectuat verificări punctuale, inclusiv inopinate, în mai multe secții spitalicești din județ, atât publice, cât și private. Știm că, pentru pacient, timpul contează. O consultație ratată înseamnă drumuri repetate, costuri și, uneori, îngrijorare suplimentară. De aceea, programul anunțat trebuie respectat, iar eventualele modificări trebuie comunicate transparent. În perioada următoare, vom continua verificările acolo unde există risc sau sesizări și vom lucra împreună cu conducerile unităților sanitare pentru corectarea rapidă a disfuncțiilor. Ne interesează, în primul rând, ca pacientul să știe unde se poate prezenta și când poate fi consultat”, a precizat conducerea instituției.