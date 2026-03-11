Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Șomcuta Mare se finalizează în vară

Un centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele de vârsta a treia se construiește în Șomcuta Mare. Acesta este amplasat pe spațiul în care au existat anexele fostului spital din localitate.

Scopul Centrului este ameliorarea stării persoanelor vârstnice prin diverse activități distractive, creative și spirituale, precum și îmbunătățirea calității vieții și prevenirea instituționalizării acestora. Astfel, într-un spațiu cochet, familiar și ospitalier, persoanele vârstnice vor avea posibilitatea să socializeze și să își petreacă timpul în mod plăcut. Lucrările de realizare a imobilului sunt în curs de desfășurare, urmând a fi finalizate în această vară, anunță autoritatea publică a orașului.