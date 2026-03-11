Două profesoare de la liceul din Cavnic s-au specializat în metode interactive de învățare, în Italia

În cadrul unui proiect de mobilitate, Erasmus +, finanțat de Comisia Europeană, două cadre didactice de la Liceul Teoretic „Pintea Viteazul” din Cavnic au participat în perioada 23 februarie-1 martie, la un curs de formare în Florența, Italia. Mobilitatea face parte din proiectul „Education Boost with Erasmus+” (Stimularea Educației cu Erasmus+) nr. ref. 2025-1-RO01-KA121-SCH-000313281, derulat în cadrul Acreditării Erasmus pentru mobilități în domeniul Educației școlare deținute de Liceul Teoretic „Pintea Viteazul”din Cavnic.

Participarea la cursul „Outdoor Learning: from Urban Nature to the Great Outdoors” (furnizor Europass Teacher Academy) (n.r. Învățare în aer liber: de la natura urbană la natura înconjurătoare) a vizat atingerea obiectivului 5 din Planul Erasmus propus în cadrul acreditării, și anume: dezvoltarea competențelor în cazul a 50% din cadrele didactice de la toate nivelurile pentru a organiza activități educative „outdoor” în scopul unei educații incluzive pe parcursul a 5 ani. De la liceul din Cavnic, au participat profesor pentru învățământul primar Daniela Păun și profesor pentru educația timpurie Mihaela Roatiș.

În cadrul cursului au fost derulate activități de genul: identificarea factorilor care determină organizarea unei activități outdoor, precum și beneficiile și provocările acestei abordări educaționale; exemplificarea învățării ce are la bază proiecte și investigație prin crearea propriului „street classroom” (clasă stradală) și participarea la activități reflexive pe baza acestui model. De asemenea, participanții au realizat hărți vizuale și s-au implicat în activități de învățare multisenzorială. Pe de altă parte, cursanții au avut ocazia să lucreze în echipă, realizând propriile lecții. În plus, a putut fi vizitată grădina Orto Botanico, a treia cea mai veche grădină botanică din lume, activitatea fiind urmată de alte exerciții de observare și interacțiune cu mediul înconjurător.

Profesoarele din Cavnic au relatat că aceste activități le-au ajutat să își dezvolte mai multe competențe. Astfel, acum ele stăpânesc mai bine tehnicile de învățare prin investigație în spații neconvenționale; au abilitatea de a proiecta lecții de tip STEM și activități multisenzoriale adaptate nivelului preșcolar și școlar. Totodată, și-au exersat cunoștințele de limba engleză și au avut parte de vizite în locuri embelematice, luând contact cu patrimoniul natural și istoric. Cadrele didactice au mai descoperit conceptul de grădină comunitară ca model de sustenabilitate și coeziune socială.

„Participarea la acest curs a fost o experiență valoroasă pentru dezvoltarea mea profesională. Am descoperit metode interactive de învățare în aer liber care stimulează implicarea activă a elevilor și dezvoltă spiritul de echipă. Activitățile practice și schimbul de experiență cu profesori din alte țări mi-au oferit idei și strategii pe care le pot aplica în activitatea didactică. Această experiență a contribuit la îmbunătățirea competențelor mele pedagogice, îmbunătățirea competențelor lingvistice și la promovarea unui stil de învățare mai atractiv și mai apropiat de natură”, a declarat prof. pentru înv. primar Daniela Păun.

La rândul său, prof. pentru educația timpurie, Mihaela Roatiș, a adăugat: „Cursul acesta a constituit o oportunitate extraordinară de dezvoltare profesională, dar și personală, demonstrându-mi încă o dată că educația poate depăși granițele sălii de grupă și poate prinde viață în cele mai neașteptate locuri (outdoor).”

Prin implementarea noilor metode de învățare, profesoarele sunt convinse că vor putea crea „un mediu școlar mai incluziv prietenos și vor realiza experimente și provocări practice care să stimuleze gândirea critică a copiilor în afara băncilor școlii”