Flăcări pe scara exterioară a unui bloc din Baia Mare

Un incendiu a fost semnalat, în urma mai multor apeluri la Serviciul de urgență 112, marți după-amiază, la nivelul superior al unei clădiri colective de locuit situate pe Bulevardul Republicii din Baia Mare.

Pentru gestionarea situației, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, autoplatforma de salvare de la înălțime, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o pernă de salvare.

În urma recunoașterii efectuate la fața locului, pompierii au identificat un focar care se manifesta la nivelul scării exterioare a clădirii. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fără a fi necesară evacuarea locatarilor.

Flăcările au cuprins deșeuri textile depozitate pe scara exterioară a imobilului. Intervenția promptă a echipajelor operative a împiedicat propagarea incendiului către locuințe sau către alte zone ale clădirii.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar pompierii au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să producă pagube mai mari.