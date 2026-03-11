Focare de infecție în subsolurile unor blocuri din Vișeu de Sus

Primăria orașului Vișeu de Sus aduce la cunoștința tuturor asociațiilor de proprietari și locatarilor din blocurile de locuințe faptul că, în urma imaginilor apărute recent în spațiul public, dar și ca urmare a verificărilor efectuate în teren de către reprezentanții administrației locale, au fost constatate situații extrem de grave privind starea subsolurilor unor blocuri.

„În numeroase cazuri, subsolurile sunt într-o stare avansată de degradare și neigienizare, cu acumulări de deșeuri, infiltrații, umezeală și resturi organice, situații care generează adevărate focare de infecție și reprezintă un pericol real pentru sănătatea locatarilor. Astfel de condiții reprezintă un risc direct pentru sănătatea publică, pentru siguranța locatarilor și pentru starea generală de igienă a comunității”, a fost concluzia desprinsă în urma controalelor. Primăria spune că nu are atribuția de a curăța sau igieniza subsolurile blocurilor, această obligație revenind exclusiv proprietarilor și asociațiilor de proprietari. Acesta este și motivul pentru care administrația locală a făcut o notificare publică privind igienizarea urgentă a subsolurilor blocurilor din oraș. „Toate asociațiile de proprietari au obligația de a proceda de urgență la: evacuarea deșeurilor din subsoluri; curățarea și igienizarea completă a acestora; eliminarea surselor de insalubritate. Termenul acordat pentru remedierea situației este de maximum 10 zile (n.r. începând de ieri, 10 martie)”, au completat autoritățile locale.

De asemenea, este important de precizat că lucrările de reabilitare realizate recent prin PNRR au vizat exclusiv lucrări de eficiență energetică, precum: reabilitarea fațadelor, refacerea acoperișurilor, înlocuirea tâmplăriei PVC. Igienizarea, curățarea sau reabilitarea subsolurilor, toate acestea nu au fost cuprinse în aceste proiecte și nu pot fi finanțate din fonduri publice sau din bugetul administrației locale. Prin urmare, orice lucrări de curățare, igienizare, evacuare a deșeurilor, decolmatare sau dezinfecție trebuie realizate din fondurile asociațiilor de proprietari sau prin contribuția directă a proprietarilor, conform legislației. „Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public, Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Garda Națională de Mediu s-au autosesizat și vor dispune măsuri și sancțiuni conform legislației în vigoare. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile, situațiile nu vor fi remediate, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale severe. Primăria orașului Vișeu de Sus solicită tratarea cu maximă responsabilitate și urgență a acestei situații, în interesul sănătății locatarilor și al întregii comunități”, au conchis reprezentanții autorității locale.