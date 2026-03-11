În ziua votării bugetului național, confederațiile sindicale se pregătesc de un protest

Va fi o mișcare sindicală amplă în fața Guvernului, în ziua în care va fi votat bugetul național. Confederațiile sindicale naționale vor să protesteze, exprimându-și astfel supărarea pentru lipsa unui dialog social real și pentru neimplicarea sindicatelor în discuții constructive. „Acțiunea va fi probabil lunea sau marțea viitoare. Indiferent când va fi, sindicatele sunt pregătite să reacționeze la nivel național”, a declarat liderul Sindicatului din Administrație Maramureș, Nicolae Mureșan, secretar al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, care a menționat că și el se va deplasa la București pentru a se alătura protestatarilor.