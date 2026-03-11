Incendii de vegetație în zona Lăpușului

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate în cursul zilei de marți, 10 martie, pentru stingerea unor incendii de vegetație izbucnite în zona Țării Lăpușului, în localitățile Suciu de Jos și Suciu de Sus. La intervenții au participat pompieri militari, voluntari, lucrători silvici și localnici.

Primul incendiu a fost semnalat în Suciu de Jos, unde pompierii din cadrul Stației de Pompieri Târgu Lăpuș, structură a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au cuprins aproximativ cinci hectare de vegetație uscată și litieră de pădure. La fața locului au acționat și pompierii voluntari din zonă, sprijiniți de cetățeni. Incendiul a fost localizat, iar echipajele au continuat intervenția pentru lichidarea ultimelor focare.

În timpul intervenției, pompierii au fost solicitați să ges­tioneze un alt incendiu izbucnit în comuna Suciu de Sus, în zona Breaza. O parte dintre forțele mobilizate la primul incendiu au fost redirecționate către noul focar, în timp ce echipajele rămase au continuat acțiunile de stingere la Suciu de Jos.

În zona Breaza, incendiul s-a manifestat la nivelul vegetației uscate și al litierei din pădurea de foioase, afectând o suprafață estimată la aproximativ cinci hectare. Intervenția a fost îngreunată de cantitatea mare de material lemnos aflat la nivelul solului, care poate întreține focarele pentru o perioadă mai lungă de timp.

Pe parcursul nopții, zona afectată a fost monitorizată pentru a preveni reaprinderea focului. În cursul dimineții de miercuri, pompierii de la Stația Târgu Lăpuș au efectuat o misiune de recunoaștere în teren pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare pentru lichidarea completă a incendiului.