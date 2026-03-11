Motociclist rănit la Târgu Lăpuș

Un tânăr de 26 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs marți seara, 10 martie, pe un drum din zona Târgu Lăpuș. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați prin apel la Serviciul de urgență 112, în jurul orei 18.50, cu privire la producerea unui accident rutier.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 62 de ani, care conducea o autoutilitară din direcția Târgu Lăpuș spre localitatea Lăpuș, ar fi pătruns la un moment dat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de tânărul de 26 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În continuarea verificărilor, polițiștii au stabilit că motocicleta nu era înmatriculată, iar tânărul nu deține permis de conducere pentru categoria din care face parte vehiculul.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Motociclistul nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate, astfel că i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.