Pax romana, à la Maramu’

S-a minunat presa, ba și maramureșeanul, mai în weekend, cum de i-a adunat președintele CJ Maramureș pe parlamentari, le-a cerut sprijin și susținerea proiectelor. Cum, au stat la masă Zetea și Ionel Bogdan, fără să-și scoată ochii?, întrebau „cunoscătorii”. Zău așa…ce vi se pare nefiresc? Aaaaa, faptul că ceva ce trebuia să fie normalitate a devenit eveniment?

Dumneavoastră, eu, noi i-am trimis pe parlamentarii de Maramureș acolo. Dânșii se ocupă cu „facerea de legi”, conform fișei postului. Unii se plimbă prin lume, fac punți de pace. Inclusiv cu Iranul. Alții își văd de-ale lor. Există o lege, 96/2000, a obligațiilor deputaților și senatorilor. Ce zice? Ia uite! „Deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de transparență în activitatea parlamentară. Deputații și senatorii au obligația menținerii unui dialog permanent cu cetățenii pe problemele care îi interesează și care rezultă din asumarea și exercitarea mandatului de parlamentar. Deputații și senatorii sunt datori să manifeste pe durata exercitării mandatului fidelitate față de România și popor și respect față de oameni. În plus, deputații și senatorii se pot adresa în scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administrației publice centrale și locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitărilor și petițiilor cetățenilor din circumscripțiile electorale în care au fost aleși, pentru rezolvarea, în conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obține informații cu caracter public necesare exercitării mandatului.

Legea 96/2006, modificată, zice site-ul Cdep.ro, amintește că deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa în interesul întregii națiuni și al locuitorilor din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă, respectiv al cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe care îi reprezintă. Deputații și senatorii au obligația menținerii unui dialog deschis și echitabil cu cetățenii, respectiv cu persoane terțe, pe problemele care îi interesează și care rezultă din asumarea și exercitarea mandatului de parlamentar.

Prin urmare, nu a fost o cochetărie, o eleganță a lor la adresa noastră, ci o obligație. Trebuie să facă asta, să stea la dispoziția județului și nu invers. Cu un drum, amintim și faptul că o parte dintre ei au fost prea ocupați pentru а ros­ti de astea, gen centurile municipiilor, n-au vreme, erau în teritoriu la rezolvat probleme mai importante. Ceea ce spune mult despre respectul la adresa celor ce i-au votat, ba și un semnal de alarmă, nu? Evident, nu s-au dus acolo pentru noi/voi, ci pentru ei. Indiferent de urmarea demersului, indiferent de care dintre ei va bate la uși de miniștri, a fost înainte de toate un mesaj semiotic: unora li se rupe. Alții au venit de curiozitate. Dar au venit.

Și-acum, mostre din lume. În Coreea de Sud, parlamentul are un sistem electronic de petiții, Sinmungo, ce analizează și trimite comisiilor petițiile cu peste 100.000 de semnături, automat. În Anglia, biroul parlamentar de Științe și Tehnologie scanează zona tehnologică pentru noutăți în AI și încălzirea globală. Irlanda are o Adunare a Cetățenilor atașată Parlamentului, cu 99 de membri, ce fac recomandări și intervenții în Parlament. Lista e foarte lungă și consfințește cele de mai sus. Nu, nu e o plecăciune ieftină, de imagine, prezența activă a parlamentarului în viața județului, e o obligație legală, morală, și într-un final, dacă ne trezim la realitate, un atu pentru un următor mandat. Sau nu.