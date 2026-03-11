Primăriile, obligate să pună pe liber mai mulți angajați până la 1 iunie 2026

Primăriile din Maramureș sunt nevoite să stabilească până la data de 1 iunie 2026 dacă acceptă să dea oameni afară sau vor reduce cheltuielile cu 10%. Cei care nu se vor conforma acestui act normativ riscă să intre într-un blocaj financiar, pentru că Guvernul va sista plățile către aceste instituții din administrația locală. Între timp, sindicaliștii au apelat la Avocatul Poporului, exprimându-și nemulțumirea cu privire la ordonanța de urgență care urmează să producă efecte în administrație. De asemenea, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională.

Mai multe primării din județ vor fi decise să reducă numărul posturilor și chiar să pună pe liber oameni. De exemplu, de la Primăria Baia Mare, sunt vizate în jur de 80 de persoane, însă concedieri vor fi și în Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației sau în unele comune.

„Guvernul a adoptat OUG nr 7/2026 care privește și reforma administrației locale. Acest act obligă practic administrațiile la o restructurare, o disponibilizare a peste 30% din personal. Sigur nu mai mult de 20% din posturile ocupate. E vorba despre 30% din personalul prevăzut în organigramă conform normativelor. Vorbim de normative din 2010 de când volumul de muncă a crescut. În 20 de zile de la emiterea acestei ordonanțe care s-a făcut la sfârșitul lunii februarie, Instituția Prefectului va trimite adresă către fiecare unitate administrativ-teritorială cu privire la numărul de persoane, de angajați pe care trebuie să îi aibă, nivel maximal. Primăriile vor trebui să aplice această măsură fie până la 1 iunie, adică să-și reducă numărul de posturi din organigramă sau să disponibilizeze numărul de persoane care ocupă acele posturi”, a explicat liderul Sindicatului din Administrația Maramureș, Nicolae Mureșan.

Pe de altă parte, instituțiile din administrație pot opta pentru aplicarea unei măsuri tranzitorii: diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal, urmând să aplice această măsură până la sfârșitul anului. Însă de la 1 ianuarie 2027 vor ajunge în aceeași situație, aceea în care vor fi nevoiți să reducă număr de posturi sau de personal.

Dacă primarii nu vor pune în aplicare această măsură stabilită de Guvern, nu vor mai primi bani de la centru. „Nu vor mai primi niciun fel de bani, neputând să implementeze proiecte, să plătească oamenii, să plătească asistența socială, vor intra în blocaj”, a mai spus Nicolae Mureșan.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a sesizat Avocatul Poporului cu privire la „unele chestiuni de nelegalitate pe care acest act normativ îl cuprinde. A fost trimisă o solicitare de ridicare a excepției de neconstituționalitate către Avocatul Poporului. Ca urmare a acelor critici, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în data de 6 martie 2026”, a adăugat liderul de sindicat. El a precizat că această măsură e doar una „populistă” care nu aduce suficiente economii la bugetul de stat, ci va afecta doar angajații din sistemul bugetar, fiind vorba despre cei din administrația locală, în administrația centrală se vor face doar reduceri de cheltuieli.