Se extinde rețeaua de distribuție a gazelor naturale din Băița

Primăria Tăuții-Măgherăuș anunță că a semnat contractul de execuție a lucrărilor privind „Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Băița, orașul Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș”.

Prin această investiție, tot mai multe gospodării din localitatea Băița vor avea acces la rețeaua de gaze naturale, un pas important pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este în valoare de 3,8 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Durata lucrărilor este de 12 luni. Acestea vor fi executate de către societatea Vexano SRL. „Dezvoltăm orașul Tăuții-Măgherăuș și localitățile aparținătoare, prin proiecte concrete care răspund nevoilor oamenilor și care contribuie la modernizarea comunității noastre”, au declarat autoritățile.