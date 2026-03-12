18 medalii pentru CS Ge-Baek Baia Mare la Campionatul Național

Sportivii de la CS Ge-Baek Baia Mare au avut o evoluție remarcabilă la Campionatul Național de Taekwon-do ITF, competiție desfășurată la finalul săptămânii trecute în Târgu Mureș. Băimărenii au reușit să cucerească nu mai puțin de 18 medalii: șase de aur, cinci de argint și șapte de bronz.

Rezultatele obținute de sportivii clubului băimărean

LOCURI 1: Doru Haragâș – tehnici speciale, individual, juniori II (13-15 ani); Mara Gherman – tull, individual, juniori I (16-18 ani), 9-1 gup; Bogdan Roman – spargeri forță, individual, juniori I (16-18 ani); Giulia Pleșca – tull, individual, juniori II (13-15 ani), 9-6 gup; echipa de juniori I (Tivadar, Florian, Roman, Avram, Elekeș) – spargeri forță; echipa de juniori II (Timoce, Podea, Donca, Ardelean, Miclăuș, Pleșca) – tehnici speciale.

LOCURI 2: Doru Haragâș – luptă, individual, juniori II (13-15 ani), 2+ gup, -60 kg; Mara Gherman – spargeri forță, individual, juniori I (16-18 ani); Adelina Podea – luptă, individual, juniori II (13-15 ani), 9-3 gup, -60 kg; Bogdan Roman – luptă, individual, juniori I (16-18 ani), 2+gup, +75 kg; Melisa Berințan & Rebeca Marian – luptă tradițională, seniori (19+ ani).

LOCURI 3: Melisa Berințan – tull, individual, seniori (19 ani), 1 DAN; tehnici speciale, individual, seniori (19 ani); Cristina Ardelean – tull, individual, juniori II (13-15 ani), 9-6 gup; Rareș Avram – tull, individual, juniori I (16-18 ani), 9-1 gup; luptă, individual, juniori I (16-18 ani), 9-3 gup, -75 kg; Tudor Tivadar – luptă, individual, juniori I (16-18 ani), 2+ gup, -55 kg; echipă juniori I (Tivadar, Florian, Roman, Avram, Elekeș) – tehnici speciale.

Sportivii sunt pregătiți de instructorii Rebeca Marian – 1 Dan și Melisa Berințan – 1 Dan, antrenorul echipei fiind Mihai Sura – 2 Dan. La competiție a participat, în calitate de arbitru, și Larisa Natalia Pop – 1 Dan.