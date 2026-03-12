A început procedura de transfer a Spitalului de Recuperare Borșa către primărie

După ani de zile în care s-a tot discutat despre situația Spitalului de Recuperare Borșa și despre posibilitatea ca unitatea spitalicească să treacă la administrația publică locală, iată că încep să se facă și primii pași concreți în această direcție. Primarul Borșei, Sorin Timiș, anunță că oficialii Ministerului Sănătății au spus „da”, pentru demararea procedurii de transfer.

„Această schimbare va permite realizarea unor investiții importante pentru modernizarea spitalului și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților. Compartimentul de Primiri Urgențe a fost inclus în sistemul de finanțare directă de la bugetul Ministerului Sănătății, ceea ce înseamnă resurse suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, investigații și pentru activitatea personalului medical”, a declarat Sorin Timiș. În plus, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, spitalul va beneficia de finanțare pentru: un Computer Tomograf modern; un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea spitalului; dotare cu echipamente medicale de peste 20 de milioane de lei; modernizarea prosecturii și a farmaciei spitalului, precum și pentru înființarea spitalizării de zi.