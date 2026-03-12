Acțiune „Blocada” la Sighetu Marmației: zeci de mașini verificate și amenzi de peste 3.000 de lei

Polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat, miercuri, 11 martie, o acțiune de tip „Blocada”, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta siguranța publică.

În cadrul controalelor, oamenii legii au oprit și verificat 62 de autoturisme. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, dintre care 21 pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare în cazul unui autoturism, până la remedierea deficiențelor constatate.

Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește suma de 3.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic – Grupa Canină, al Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, al polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.

Controale în trafic și la Baia Sprie

Polițiștii din Baia Sprie au desfășurat, miercuri, 11 martie, o acțiune în trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice. Activitățile au avut loc cu sprijinul jandarmilor.

În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat modul în care conducătorii auto și pasagerii respectă obligația de a purta centura de siguranță, precum și utilizarea dispozitivelor de retenție pentru copii.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 42 de autoturisme. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, dintre care 29 pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare pentru patru autoturisme, până la remedierea deficiențelor constatate. În cazul unui conducător auto care reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic a fost luată măsura reținerii permisului de conducere.