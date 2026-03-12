Activități preventive la Școala Profesională Fărcașa

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, în 10 martie, activități informativ-preventive la Școala Profesională din Fărcașa. La întâlniri au participat 215 elevi și 20 de cadre didactice.

Scopul activităților a fost creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor cu privire la riscurile traficului de persoane, ale pornografiei infantile și ale altor infracțiuni comise în mediul online.

În cadrul discuțiilor, polițiștii le-au prezentat elevilor modalități prin care pot recunoaște situațiile de risc legate de traficul de persoane, pericolele utilizării necorespunzătoare a rețelelor de socializare, dar și consecințele legale ale distribuirii sau deținerii de materiale pornografice cu minori. De asemenea, au fost discutate măsuri de autoprotecție și importanța raportării situațiilor suspecte către adulți sau autorități.

Totodată, elevilor li s-a explicat că bullyingul nu este o glumă, acest comportament putând ascunde mai multe infracțiuni, de la hărțuire până la fapte grave, pentru care răspunderea penală intervine odată cu împlinirea vârstei de 14 ani.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii urmăresc prevenirea comportamentelor de risc și formarea unei atitudini responsabile în rândul tinerilor.