Béla Zoltán expune la Muzeul Județean de Artă

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» găzduiește, începând cu 12 martie 2026, expoziția personală a artistului Béla Zoltán, intitulată „Turning Point – Clipa suspendată”, un amplu parcurs retrospectiv ce marchează 30 de ani de creație artistică (1996–2026). Expoziția reunește picturi în ulei și lucrări realizate prin tehnica transferului. Tehnica transferului – aplicarea imaginii de pe folie pe pânză – introduce o transparență controlată, o pierdere parțială a conturului, o estompare care trimite direct la mecanismul memoriei: nimic nu rămâne intact, totul se modifică prin trecerea timpului. Publicul este invitat să parcurgă acest amplu traseu artistic în perioada 13 martie – 26 aprilie 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00 în sălile de expoziții temporare ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», strada 1 Mai nr. 8.