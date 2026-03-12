Câinii războiului se adună. Miroase a profit

Ce știm până acum despre noul război, SUA/Israel-Iran? Dincolo de cine-ce-cum-cât a bombardat, există subtilități și nuanțe. La fel ca în Irak odinioară, cică Iranul era la minute distanță să-și facă bomba nucleară. Și să atace Statele Unite… La fel ca Irakul odinioară, Iranul mustește de petrol. În plus, era un aliat fățiș al Chinei și Rusiei. Ce se putea întâmpla rău? Doar Rusia are treaba ei neterminată, ce a aruncat-o într-o criză economică, umanitară, financiară, de natalitate gravă. China? Cu ale ei, acolo, cu munca îndârjită și cu pretențiile din jur.

Dacă observați, omul cu Pacea, cel care a câștigat alegerile promițând Pace, cel care ulterior zice c-a oprit 7-8 războaie din care trei sunt bine mersi în curs, el e cel care, în primul an de mandat, a ordonat lovituri în Venezuela, Caraibe, Nigeria, Siria, Irak, Iran, Yemen și Somalia. Un CV perfect pentru premiul Nobel pentru Pace, la anul. Și la mulți ani! De altfel, printre senatorii americani circulă o glumă: SUA a cheltuit trilioane și 20 de ani ca să îi înlocuiască pe talibani… cu talibanii. Trump l-a înlocuit pe ayatolahul Khamenei cu…ayatolahul Khamenei în doar 9 zile. Cel mai eficient președinte din istorie! În fundal, un senator trup și suflet al său a spus public, la Tv, cât de bine se va îmbogăți SUA cu petrolul iranian… Așa carevasăzică, da’ noi credeam că e despre nucleare și exportul de democrație!

Apar și ironii ale sorții. Ucrainenii care au dus lupta cu drone la nivel nu de artă cât de supraviețuire, sunt invitați de americani și de țările arabe să-i ajute acolo. În paralel, Trump se laudă c-a vorbit cu Putin care își oferă sprijinul, a omis să spună că Rusia a dat coordonate ale bazelor americane Iranului… Ba SUA au de gând să ridice din sancțiunile petroliere impuse Rusiei. Adică să-i ajute în războiul contra Ucrainei, care ajută efectiv. Noaptea minții. Același președinte american, după convorbirea cu cel rus, spune că războiul din Iran e aproape complet. Adică…totul e ca înainte, doar ceva mai bombardat, aceiași la putere, poporul timorat în case, li s-a transmis că îi așteaptă glonț pe țeavă dacă ies la demonstrații. Doar strâmtoarea să se elibereze, să curgă petrolul și mărfurile! Lumea arabă e jignită și atinsă și economic, și în orgoliu, cu turismul sub semnul întrebării. Rusia jubilează, pregătește o lege care să justifice intervenția armată în altă țară „pentru apărarea cetățenilor ruși”! E cum am intra noi cu armata în Spania pentru a proteja interesele căpșunarilor!

Dar până una-alta, bilanțul războiului ce aruncă în aer economia mondială: Iran -1734 de morți, Liban 486, Irak 15, Israel 13, SUA 7, Kuweit și Emirate câte 6, Siria 4, Arabia Saudită și Bahrain 2, Oman 1. Sigur, cifrele sunt relative. La fel ca aportul acelui Board of Peace al lui Trump, un ONU de buzunar care tace și încasează taxe, nici măcar unele de protecție.