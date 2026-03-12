Caravana „Nord Universitar” ajunge în liceele din Maramureș

Liga Studenților Pintea Viteazul (LSPV) a lansat o nouă ediție a proiectului „Nord Universitar”, o caravană educațională prin care studenții ajung în liceele din Maramureș și din județele învecinate pentru a prezenta oferta educațională a Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), precum și oportunitățile de dezvoltare și implicare disponibile pentru studenți în Baia Mare.

Scopul inițiativei este de a-i ajuta pe elevii din anii terminali să își aleagă mai ușor drumul academic și să afle ce facilități le oferă mediul universitar local. Organizatorii spun că mulți liceeni se confruntă cu nesiguranță în momentul în care trebuie să decidă ce facultate să urmeze, iar proiectul își propune să le ofere informațiile necesare pentru a lua o decizie informată.

Până în prezent, membrii LSPV au vizitat deja mai multe licee din Baia Mare, iar în perioada următoare caravana se extinde și în alte localități din regiune. În cadrul întâlnirilor, elevii pot afla detalii despre programele de studiu ale CUNBM, viața studențească și activitățile desfășurate de comunitatea academică din Baia Mare.