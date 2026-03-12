În Baia Mare, curățenia de primăvară, făcută cu sincope

Din această săptămână a început cură­țenia de primăvară pe raza municipiului Baia Mare. Astfel, operatorul de salubritate a intrat pe străzile din cartiere, urmând ca în weekend să continue acțiunea în parcările publice și pe zonele centrale. Reprezentanții primăriei au mers în control și ce au găsit nu a fost tocmai pe placul lor.

„Mă declar din prima nemulțumit de ceea ce a ieșit pe strada Gării. Trebuie să discutăm cu operatorul. Sigur că sunt porțiuni în care nu se poate spune că s-a făcut curățenie. O să transmitem operatorului de salubrizare să vină să mai intre odată cu curățenia, pentru că nu e în regulă. Am pus afișaje și în scările de bloc, să îi convingem pe cetățeni să nu mai parcheze mașinile pe unde urmează să facem curățenie și astfel să îngreuneze activitatea. Însă asta nu scuză că operatorul nu face ce trebuie în anumite locuri. Sunt multe zone pe lângă borduri unde nu s-a curățat mizeria, a rămas, deși s-a spălat cu apă. Deci muncitorii trebuie să revină și să curețe. Aici (n.r. lângă bordură), spre exemplu, trebuie răzuit, dacă nu merge mizeria din perie și din spălat cu jet sub presiune. Altfel ne batem joc unii de alții și ne batem joc de muncă. Totodată, facem apel și celor care locuiesc în zonă să înțeleagă demersul nostru și să aibă puțină răbdare”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului.

El a fost însoțit de administratorul public al orașului, care se ocupă direct de acest capitol. Campania a început de luni și va continua până ce se vor curăța toate cartierele. În principiu, se lucrează în cartiere de luni până vineri (s-a început din zona Gării și Cartierul Bogdan Vodă), iar programul de intervenții va fi comunicat zilnic. Sâmbăta și duminica, activitatea se mută pe zona de parcări publice și străzile principale.