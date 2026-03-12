Investiţii în infrastructura de transport prin Mara Nord

Consiliul Județean Maramureș continuă investițiile strategice în infrastructura de transport prin implementarea Proiectului Mara Nord, „un demers esențial pentru dezvoltarea durabilă a județului”.

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii de transport rutier județean, în conformitate cu normele europene, contribuind la crearea unui sistem de transport modern, sigur și eficient. Prin îmbunătățirea calității drumurilor, se vor asigura condiții mai bune de circulație, reducerea timpilor de deplasare și creșterea conectivității la nivel regional și național, în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri. Un accent deosebit este pus pe siguranța participanților la trafic, în special a pietonilor. Astfel, în cadrul proiectului, vor fi construite și/sau modernizate aproximativ 100 km de trasee pietonale pe majoritatea drumurilor județene incluse. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Regio Nord-Vest, program administrat de ADR Nord-Vest. Sprijinul financiar este în valoare de 253.153.800,00 lei.