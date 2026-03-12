Modernizarea Școlii Româno-Germane din Vișeu de Sus, în grafic

Un nou proiect major este în plină execuție, în orașul Vișeu de Sus, la Școala Româno-Germană. Este una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului, monument istoric și reper educațional pentru întreaga comunitate.

Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 20%, iar ritmul este unul susținut, spun autoritățile. Investiția, în valoare de 13 milioane de euro, este finanțată de Ministerul Dezvoltării prin programul național „Școli sigure și sănătoase”. Este un proiect de o importanță strategică pentru Vișeu de Sus, dedicat unui număr de 720 de elevi, 70 de cadre didactice și membri ai personalului auxiliar, care își desfășoară activitatea în această instituție emblematică. Cât despre lucrări, nu vorbim doar despre consolidare și modernizare. Vorbim despre siguranță, despre condiții demne de secolul XXI, în care copiii să învețe cu încredere, într-un spațiu care le oferă protecție, confort și inspirație. De asemenea, vorbim despre un monument istoric care nu va fi doar conservat, ci readus la viață cu respect pentru arhitectura și valoarea sa simbolică. În ultimii trei ani, primăria a reușit să modernizeze toate instituțiile de învățământ din oraș – școli, grădinițe și liceu. „Educația a fost și rămâne prioritatea noastră. Astăzi, prin acest proiect, închidem un cerc al responsabilității și redăm comunității una dintre cele mai importante clădiri ale sale. Nu peste foarte mult timp, această emblemă a orașului va fi finalizată, iar atunci, Școala Româno-Germană Vișeu de Sus nu va reprezenta doar o clădire reabilitată, ci un simbol al renașterii și al respectului pentru valorile care ne definesc”, au spus autoritățile locale.