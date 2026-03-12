Neasigurații beneficiază gratuit de servicii pentru depistarea cancerului

Persoanele neasigurate beneficiază de un traseu medical prioritar și de investigații gratuite pentru depistarea și confirmarea cancerului, fiind eliminate barierele financiare din calea accesului la sănătate, amintește conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș.

„Persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat au acces gratuit la servicii medicale necesare depistării și confirmării unei afecțiuni oncologice. Măsura se aplică de la 1 iulie 2024, în baza Planului național de prevenire și combatere a cancerului. Persoana neasigurată poate intra pe un traseu distinct de diagnostic, dacă există o suspiciune oncologică. Medicul de familie poate emite bilet de trimitere pentru analize și consultații de specialitate, decontate de casa de asigurări, iar medicul specialist din ambulatoriu poate continua investigațiile și poate îndruma pacientul către spitalizare de zi sau către investigații paraclinice de înaltă performanță, atunci când este necesară confirmarea diagnosticului”, explică reprezentanții instituției.

Pentru serviciile medicale paraclinice recomandate în acest scop, biletul trebuie să fie marcat cu mențiunea „SO”, adică suspiciune oncologică pentru confirmare. Această reglementare schimbă un aspect esențial: lipsa asigurării nu mai blochează începutul investigațiilor atunci când există semne care pot indica o boală gravă. Pacientul poate ajunge la consultații de specialitate, la investigații paraclinice și, dacă medicul consideră necesar, la servicii medicale în regim de spitalizare de zi pentru confirmarea afecțiunii oncologice, fără ca diagnosticul să fie întârziat de statutul administrativ.

„În fața unei suspiciuni de cancer, timpul are valoare medicală. Niciun cetățean nu trebuie să amâne consultul din cauza temerii legate de costuri. Prin acest mecanism, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș facilitează accesul la investigațiile necesare și scurtează drumul până la obținerea unui răspuns medical. Pentru pacient, aceasta poate însemna șansa începerii mai rapide a tratamentului”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Bolnavii de cancer devin asigurați și fără plata contribuției

Pentru a putea utiliza acest circuit, persoanele neasigurate trebuie însă să fie înscrise pe lista unui medic de familie. În cazul în care suspiciunea de boală oncologică se confirmă, acestea pot dobândi calitatea de asigurat, fără plata contribuției.

„Primul pas este prezentarea la medic atunci când apar simptome îngrijorătoare sau când există o recomandare medicală. Dacă suspiciunea oncologică este justificată, medicul emite documentele necesare continuării traseului de diagnostic. După confirmarea diagnosticului de boală oncologică, pacientul neasigurat poate fi inclus în Programul Național de Oncologie. Dacă persoana nu are nicio sursă de venit, după includerea în program poate dobândi calitatea de asigurat, fără plata contribuției, până la vindecarea afecțiunii”, mai precizează oficialii instituției.

CAS Maramureș recomandă persoanelor aflate într-o astfel de situație să nu amâne prezentarea la medic. În cazul bolilor oncologice, întârzierea diagnosticului poate reduce șansele unui tratament început la timp. Informații suplimentare pot fi solicitate direct furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări.