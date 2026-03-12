Polițiștii sancționează conducerea agresivă și încurajează sesizările prin aplicația eSAR

Polițiștii rutieri atrag atenția asupra pericolului reprezentat de comportamentul agresiv în trafic și încurajează cetățenii să semnaleze astfel de situații prin intermediul aplicației eSAR, disponibilă pe platforma Hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne.

Manifestările agresive la volan reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră și sunt sancționate conform legislației în vigoare. În urma controalelor desfășurate, oamenii legii au identificat și sancționat mai mulți conducători auto care au încălcat regulile de circulație.

Un astfel de caz a fost înregistrat marți, 10 martie, când polițiștii rutieri au intervenit în urma unei sesizări transmise prin aplicația eSAR. Un bărbat care conducea agresiv și nu respecta regulile de circulație a fost identificat și sancționat contravențional cu amendă de 810 lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii desfășoară constant activități de monitorizare a traficului și folosesc echipamente de supraveghere și înregistrare pentru a surprinde comportamentele periculoase din trafic și pentru a interveni rapid.

Polițiștii maramureșeni îi încurajează pe participanții la trafic să utilizeze aplicația eSAR pentru a semnala abateri precum derapajele controlate realizate intenționat, întoarcerea vehiculului prin frâna de motor sau mersul cu spatele în scopul intimidării altor participanți la trafic.

Sesizările trebuie să conțină datele de identificare ale persoanei care le transmite, o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor și, dacă este posibil, o înregistrare video care să surprindă incidentul, alături de detalii despre data, ora și locul producerii acestuia.