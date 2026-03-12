Salvamont Maramureș și-a mărit echipa

Echipa salvatorilor montani, din cadrul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, s-a mărit cu încă doi salvamontiști atestați. Aceștia au finalizat cu succes evaluarea finală de iarnă din cadrul Școlii Naționale Salvamont, desfășurată în Munții Bucegi, în perioada 21 februarie – 8 martie 2026.

”Ionuț Leordean și Bogdan Scurtu sunt noii salvatori montani atestați, mărind astfel echipa Salvamont Maramureș la un total de 54 de salvamontiști atestați (angajați și voluntari), alături de doi instructori naționali. Procesul de formare la nivel național este unul riguros, cu minimum doi ani de pregătire și peste 760 de ore de cursuri și evaluări combinate”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.