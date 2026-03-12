Servicii noi la Primăria Borșa, disponibile online

Borșenii pot folosi acum ROeID – identitatea digitală națională pentru a accesa online servicii ale primăriei, fără drumuri la ghișeu. Documente, taxe sau cereri pot fi ges­tionate rapid și sigur, direct de acasă.

Este un pas important mai ales pentru borșenii din diaspora, care pot interacționa mai ușor cu administrația orașului lor, de oriunde s-ar afla.

„Până în urmă cu ceva vreme, orice problemă aveai de rezolvat la primărie trebuiea să te prezinți fizic la un ghișeu, pentru a o rezolva. Pas cu pas am făcut demersuri pentru a se trece la o digitalizare prin care multe dintre lucrurile ce le faci la primărie prin prezența fizică, le poți face acum și online. Problema mai mare era pentru cei plecați peste hotare, iar o deplasare la primărie era exclusă. A apărut o nouă aplicație, pusă la punct de Guvernul României, RoeID, adică identitatea electronică a fiecărui cetățean din România. Odată identificat electronic poți să soliciți la primărie orice fel de document care poate fi înregistrat sau emis în format electronic, fără a te mai deplasa în persoană. Folosind această aplicație, renunți a mai veni la primărie, rezolvând toate problemele în timp ce aplicația lucrează pentru tine. Noi suntem deschiși la digitalizare și îi sprijinim atât pe borșenii care vor să evite deplasarea la primărie, cât și pe cei din diaspora și este foarte greu pentru ei să vină la primărie de câte ori au nevoie de un document”, a spus Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.