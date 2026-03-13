Accident mortal la Cătălina

Un bărbat de 58 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs azi, 13 martie, în localitatea Cătălina.

Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la fața locului în jurul orei 14.20, după ce au fost sesizați despre producerea accidentului. Din primele verificări a reieșit că bărbatul s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism. Din păcate, în urma impactului, pietonul a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.