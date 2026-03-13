An cultural impresionant se arată la Dragomirești

Anul acesta, la Dragomirești se întrevede un an cultural special. În primul rând, concursul național de folclor “Care om horește mândru” va sărbători și centenarul Victoria Darvai-eleva Mariei Tănase, om de radio, deschizător de drum în folclorul maramureșean. Anul acesta, ne spune primarul Vasile Țiplea, la a cincea ediție de concurs (18-19 aprilie), apare și premiul Victoria Darvai. Apoi, Centrul de cercetări teologice și filozofice organizează a zecea ediție a conferinței “Veghetor la obârșii”, cu tema Maramureșul între Astra sibiană și cea maramureșeană. Va avea loc între 17-18 aprilie.