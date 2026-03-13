Drumeție la Pietrele Șoimului

Clubul Sportiv Sănătate Prin Mișcare, în parteneriat cu Proiectul Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș, vă invită sâmbătă, 14 martie, să descoperiți natura, mișcarea și energia comunității într-o experiență accesibilă tuturor: drumeția la Pietrele Șoimilor – Cavnic, organizată în cadrul Cupei Sănătate Prin Mișcare 2026.

Evenimentul este dedicat tuturor celor care doresc să petreacă timp activ în aer liber – indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică. Participarea este gratuită, iar atmosfera va fi una prietenoasă, în care accentul cade pe bucuria mișcării, pe explorarea naturii și pe conexiunea dintre oameni. Punctul de întâlnire va fi sâmbătă, 14 martie, la ora 9, în parcarea din fața IMMUM, după stația de autobuz – reper vizavi de Kaufland sau după depozitul de bere Herrenbrau. Cei care vin dinspre Cavnic, Sighetu Marmației, pot aștepta la intrarea în Cavnic dinspre Baia Mare.