Drumul ambulanțelor spre UPU, blocat de mașini parcate neregulamentar

Poliția Locală Baia Mare atrage atenția asupra unei probleme frecvente în zona Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din municipiu, unde unii conducători auto parchează sau opresc neregulamentar, blocând accesul ambulanțelor.

„În zona Unității de Primiri Urgențe întâlnim frecvent situații în care conducători auto ignoră indicatoarele rutiere și blochează accesul ambulanțelor. Aici nu este vorba doar despre o parcare neregulamentară. Fiecare secundă contează, iar o ambulanță blocată poate însemna întârzierea acordării ajutorului medical pentru o persoană aflată între viață și moarte”, specifică reprezentanții Poliției Locale Baia Mare. Autoritățile locale precizează că accesul la UPU trebuie să rămână permanent liber și anunță că astfel de situații vor fi sanc­ționate fără toleranță.

„Gândiți-vă că în ambulanța care încearcă să ajungă la urgență ar putea fi un membru al familiei dumneavoastră”, mai transmit reprezentanții instituției.