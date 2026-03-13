Femeie rănită într-un incendiu de vegetație la Borșa • Intervenție SMURD cu elicopterul (VIDEO)

O femeie de 56 de ani a fost rănită în urma unui incendiu de vegetație izbucnit vineri, 13 martie, în localitatea Borșa. Apelul la 112 a fost făcut cu puțin înainte de ora 14.00, după ce victima a fost găsită inconștientă în zona în care se manifesta focul.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, pompieri din cadrul Stației Borșa și ai Secției Vișeu de Sus, precum și salvamontiști, solicitați pentru a facilita transportul victimei din zona greu accesibilă. În sprijin a fost trimis și un elicopter SMURD, care a aterizat la locul intervenției pentru a prelua femeia.

Victima, care a suferit arsuri la nivelul feței, era conștientă în momentul preluării și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 16 pompieri cu mai multe autospeciale. Focul, care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 15 hectare de vegetație uscată, a distrus trei șoproane de fân. Pompierii au reușit însă să protejeze alte trei construcții aflate în apropiere. Incendiul a fost în cele din urmă lichidat.