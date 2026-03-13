La Sarasău, primul CAV finalizat din Maramureș!

Ce sunt CAV-urile? O soluție interesantă, încă nu foarte rafinată ca finalitate, a Statului, pentru „restul de gunoaie”.
„Centrele de colectare prin aport voluntar (CAV) sunt facilități destinate colectării separate a diferitelor tipuri de deșeuri menajere. Aceste centre permit cetățenilor să aducă deșeuri care nu pot fi colectate prin metodele obișnuite „door-to-door”, cum ar fi deșeurile reciclabile și biodeșeurile care nu se încadrează în pubelele individuale, precum și fluxuri speciale de deșeuri, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, și altele”.
În țară și-n Maramureș se fac cu zecile, cu sutele asemenea CAV-uri. Din Baia Mare până la Vișeu ori Bicaz. Finalul de an a adus oprirea tacită a investițiilor, practic localitățile au făcut platformele, dar sunt neutilate. Un proiect guvernamental în așteptare, cum ar veni. Nu peste tot. La Sarasău, e gata! Primul CAV din Maramureș e gata de folosire, dar… „Noi am făcut recepția la CAV, e finalizat, e dotat, are containere, camera frig pentru animale, totul e pregătit. Acum urmează să vedem cum ne organizăm să le dăm în folosință, să asigurăm transportul materialelor adunate aici”, ne spune primarul Ion Covaci. Locația aleasă e la margine de sat, spre munte, iar la câteva sute de metri se pregătește o altă investiție de utilitate publică, o remiză PSI cu dotări și mașină nouă de pompieri, obținute cu fonduri transfrontaliere, împreună cu o localitate ucraineană. La momentul vizitei noastre la CAV, se făcea predarea de amplasament la locul remizei!