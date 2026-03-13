La Sarasău, primul CAV finalizat din Maramureș!

Ce sunt CAV-urile? O soluție interesantă, încă nu foarte rafinată ca finalitate, a Statului, pentru „restul de gunoaie”.

„Centrele de colectare prin aport voluntar (CAV) sunt facilități destinate colectării separate a diferitelor tipuri de deșeuri menajere. Aceste centre permit cetățenilor să aducă deșeuri care nu pot fi colectate prin metodele obișnuite „door-to-door”, cum ar fi deșeurile reciclabile și biodeșeurile care nu se încadrează în pubelele individuale, precum și fluxuri speciale de deșeuri, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, și altele”.