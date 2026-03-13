Plină politica românească de virgine și de virtuoși!

Începem cu bancul aferent, ca să avem la ce ne raporta. Întâlnire la cafea, după „cunoștință” pe internet. „Bună, sunt politician și sunt onest./Bună, sunt prostituată și sunt virgină”. Ei, și de aici să începem să dezvoltăm. Chiar să NE dezvoltăm, dacă ne iese. Avem la acest moment o scenă politică demnă de Cascadorii Râsului. Numai ei știu ce sondaje reale de opinie au la sertar, de se comportă așa.

Avem la guvernare patru partide. Unul e la guvernare numai ca să sape din interior orice încercare de schimbare, fie ea bună sau rea. E virusul, nu antivirusul. Altul e inexistent, reprezentat doar de prim-ministru și de un ministru al fondurilor europene, omniprezenți. Restul tac sau sapă. Sau postează! Altul e la fel, cu doi miniștri prezenți și un președinte de partid/primar care…e de acord, atât. Cel al minorită­ților tace și așteaptă să vadă cum iese de la guvernare la momentul potrivit, înainte de alegeri, după datină. Practic, avem o căruță la care nu trage nimeni, merge la vale, din inerție. La final, ia ghiciți cine decontează oalele sparte? Dumneavoastră, eu, noi.

În opoziție, avem un partid. Lăsați celelalte, după cum vedeți nu prea au obiectul muncii, iar TIKTOK-ul nu se pune. Partidul din opoziție face ce poate, în condițiile date, liderul contestat din interior, nimeni n-a decontat toate înfrângerile din alegeri, au procent mare în sondaje, dar fără acoperire…n-au făcut nimic pentru asta, n-au demonstrat nimic, decât au strigat Huoooo la momentul potrivit. Bun, dar ce ne facem noi, cei din tribune?

În scurt timp, piața muncii va imploda, ofertele sunt mărunte și vin și cei ce se disponibilizează de la Stat. La fel, „piața” pensionărilor. Ni se pare nouă că intrăm în Reforma asta fără un plan ulterior, ca Trump în Iran. Ne apucăm și vedem noi ce-a fi. Un economist, bancher, a definit simplu și cu efect ce se petrece: România încearcă să schimbe din mers motorul economiei. Adevărat. Dar nici nu mai puteam avea drept „motor economic” consumul din marketuri și banii din august și din decembrie aduși de diaspora. Că nu suntem țară bananieră. Deși uite… ministrul Apărării descoperă cabană ilegal construită în unitatea militară Stâna de Vale, de închiriat. 1083 achiziții de doi ani încoace la Brigada Logistică Muntenia, de la o aceeași firmă, la cel mai mare preț posibil. Alta. Un consilier din BNR avertizează: Cinci milioane de români vor munci până la 65-70 de ani, alții 200-250.000 vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care încă pot deveni părinți. Stați așa, că mai avem. S-a reactivat, cum ați observat, Victor Viorel, jignit cum de nu i s-a luat fiica peste rând, la repatriere. Minoră, singură, la Dubai. De vină, Statul, nu? Revenire cu scandal, contradicții și minciuni, iar. Și iar îl crede lumea. Ba îl și susține partidul pe care l-a rupt și l-a scos de la Guvernare odinioară. Cică revine și Oprea, la început cu o carte din care reiese cât de patriot e el. Se numește „Am refuzat să-mi trădez țara!” Pe el aparent îl susține partidul de opoziție.

Și după toate cele de mai sus, ni se face o lehamite de nu mai vrem să auzim iar de politică un an-doi. Ceea ce da, le cam convine politicienilor. Dar nu putem, e dincolo de puterea de înțelegere, de limita alergiilor și a herpesului. Așa că ne ducem să plantăm ceapă. Să punem ridichi, pătrunjel, usturoi. SĂ fie. Că uite mai sus, iar vin vremuri grele…