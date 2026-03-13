Prin programele AFM, aproape 160 de milioane de lei pentru 36 de primării din Maramureș

În Baia Mare au fost semnate contracte de finanțare în valoare de aproape 160 de milioane de lei pentru 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș, prin programele derulate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). La întâlnirea de lucru au participat președintele AFM, Florin Bănică, primari din județul Maramureș, precum și Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Cele aproape 160 de milioane de lei care ajung în Maramureș înseamnă proiecte concrete pentru comunită­țile noastre. Vorbim despre iluminat public modern și investiții în apă și canalizare care se vor transforma, chiar din acest an, în șantiere în localitățile din județ. Sunt investiții care aduc un plus de confort și siguranță pentru maramureșeni și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților noastre”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Finanțări pentru modernizarea iluminatului public – sesiunea noiembrie 2024

Valoarea totală: 14,5 milioane de lei

• Seini – aproape3 milioane lei

• Șomcuta Mare – 2,6 milioane lei

• Ruscova – 2 milioane lei

• Fărcașa – 1 milion lei

• Vima Mică – 1 milion lei

• Giulești – 1 milion lei

• Lăpuș – 1 milion lei

• Vișeu de Jos – 1 milion lei

• Băiuț – 1 milion lei

• Strâmtura – 1 milion lei

Finanțări pentru modernizarea iluminatului public – sesiunea decembrie 2024

Valoarea totală: 25,6 milioane de lei

• Șomcuta Mare – 3 milioane lei

• Dragomirești – 3 milioane lei

• Tăuții-Măgherăuș – 3 milioane lei

• Cupșeni – 1 milion lei

• Ocna Șugatag – 1 milion lei

• Cicârlău – 1 milion lei

• Remeți – 1 milion lei

• Coaș – 1 milion lei

• Coltău – 1 milion lei

• Poienile de sub Munte – 1 milion lei

• Bârsana – 1 milion lei

• Rona de Jos – 1 milion lei

• Petrova – 1 milion lei

• Ariniș – 1 milion lei

• Repedea – 1 milion lei

• Săcălășeni – 1 milion lei

• Rona de Sus – 1 milion lei

• Ieud – 1 milion lei

• Botiza – 1 milion lei

• Giulești – 700.000 lei

Proiecte finanțate prin programul Apă – Canal – sesiunea 2024 (contracte semnate):

• Poienile de sub Munte – 30 milioane lei

• Borșa – 15,3 milioane lei

• Săliștea de Sus – aproape 10 milioane lei

Contracte pentru iluminat public care urmează să fie semnate (aproape 7 milioane lei):

• Bocicoiu Mare – 2 milioane lei

• Bogdan Vodă – 1 milion lei

• Bicaz – 1 milion lei

• Lăpuș – 1 milion lei

• Seini – 3 milioane lei

Proiecte Apă – Canal care urmează să fie semnate (aproape 68 milioane lei):

• Săcel – 12 milioane lei

• Ruscova – 19,2 milioane lei

• Baia Sprie – 18 milioane lei

• Șomcuta Mare – 18 milioane lei.