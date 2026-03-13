În Baia Mare au fost semnate contracte de finanțare în valoare de aproape 160 de milioane de lei pentru 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș, prin programele derulate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). La întâlnirea de lucru au participat președintele AFM, Florin Bănică, primari din județul Maramureș, precum și Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
„Cele aproape 160 de milioane de lei care ajung în Maramureș înseamnă proiecte concrete pentru comunitățile noastre. Vorbim despre iluminat public modern și investiții în apă și canalizare care se vor transforma, chiar din acest an, în șantiere în localitățile din județ. Sunt investiții care aduc un plus de confort și siguranță pentru maramureșeni și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților noastre”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
Prin programele AFM, aproape 160 de milioane de lei pentru 36 de primării din Maramureș
În Baia Mare au fost semnate contracte de finanțare în valoare de aproape 160 de milioane de lei pentru 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș, prin programele derulate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). La întâlnirea de lucru au participat președintele AFM, Florin Bănică, primari din județul Maramureș, precum și Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.